CAN 2025: les compositions des équipes du Maroc et de la Tanzanie, Achraf Hakimi titulaire

Voici les compositions de la sélection marocaine de football et de son homologue tanzanienne, qui s’affrontent, dimanche (17H00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match des huitièmes de finale de la 35-ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc jusqu’au 18 janvier.

Achraf Hakimi fait son grand retour dans le onze du Maroc face à la Tanzanie. Le latéral du PSG était préservé pour les deux premières rencontres de la CAN pour ne pas précipiter son retour.

Maroc:

Yassine Bounou, Achraf Hakimi (C), Noussair Mazraoui, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Nayef Aguerd, Bilal El Khannous, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi, Neil El Aynaoui et Adam Masina.

– Remplaçants

Munir Mohamedi, Mehdi Harrar, Mohamed Chibi, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhaline, Ilias Akhoumach, Youssef Belammari, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi,Abdelhamid Aït Boudlal, Jawad El Yamiq, Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat.

– Entraîneur: Walid Regragui (Maroc)

Tanzanie

Hussein Masalanga, Bakari Nondo (C), Ibrahim Hamad, Dickson Job, Feisal Abdallah, Selemani Abdala, Saimon Msuva, Mohamed mohamed, Novatus Miroshi, Haji Mnoga, Alphonce Msanga.

– Remplaçants

Iddi Alli, Kokola M’Mombwa, Mbwana Samatta, Wilson Nangu, Khalid Iddi, Lusajo Mwaikenda, Kelvin John, Shomari Kapombe, Yusuphu Kagoma, Kelvin Naftal, Tarryn Allarakhia et Zuberi Masudi

– Entraîneur: Miguel Gamondi (Argentine)

Arbitre: Boubou Traoré (Mali).

