CAN 2025 : « Pour aller loin, il faut rester concentrés et disciplinés » (sélectionneur de l’Égypte)

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a souligné, dimanche à Agadir, l’importance de la concentration et de la discipline pour son équipe, à la veille de son huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) face au Bénin, prévu lundi au Grand stade d’Agadir.

« Pour aller loin, il faut rester concentrés et disciplinés », a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant-match, rappelant que chaque détail pouvait faire la différence à ce stade de la compétition.

Évoquant l’adversaire, le coach s’est montré prudent. « Le match contre le Bénin sera difficile. C’est une équipe compétitive, bien organisée, et nous la respectons pleinement », a-t-il affirmé.

Le technicien a également identifié des axes d’amélioration dans le jeu offensif. « Nous créons beaucoup d’occasions, ce qui est positif, mais nous devons être plus efficaces devant le but. L’équipe ne dépend pas d’un seul joueur, plusieurs éléments sont capables de faire la différence », a-t-il expliqué.

De son côté, l’international égyptien, Mahmoud Hassan Trézéguet, a rappelé l’importance de ce match pour le groupe.

« Représenter la sélection égyptienne est une grande responsabilité. Nous jouons pour notre pays et pour rendre heureux le peuple égyptien », a-t-il fait savoir.

Le joueur a rappelé l’héritage du football égyptien. « L’Égypte est une grande nation du football africain, avec sept Coupes d’Afrique des Nations. Cela nous motive encore plus à donner le maximum », a-t-il affirmé.

L’Égypte et le Bénin s’affronteront lundi au Grand stade d’Agadir pour une place en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.