CAN-2025 : Le Maroc qualifié aux quarts de finale aux dépens de la Tanzanie (1-0)

Solides, appliqués et insistants, les Lions de l’Atlas ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, en écartant la Tanzanie (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Pour son premier match à élimination directe, Walid Regragui a aligné Achraf Hakimi d’entrée sur le côté droit, alors que Noussair Mazraoui a débuté sur la gauche. Au milieu de terrain, Bilal El Khannous a pris la place d’Ounahi.

Dès la 3è minute du jeu, les Marocains ont failli se faire surprendre. Msuva est trouvé dans la surface au deuxième poteau après une percée tanzanienne sur le côté droit. L’ancien joueur du WAC a mal ajusté sa tête.

Les Taifa Stars ont mis, par la suite, une grosse pression sur le Maroc qui a peiné à se libérer avec le ballon et développer son jeu.

Il fallait attendre la 11è minute pour voir le premier tir marocain par la biais de Neil El Aynaoui mais la tentative du joueur de l’AS Rome passe au-dessus de la cage.

Quatre minutes plus tard, Saibari a ouvert le score mais son but est refusé pour position de hors-jeu.

Les Marocains ont, crescendo, haussé le rythme. Les transmissions de balle sont devenues beaucoup plus rapides et verticales obligeant les Tanzaniens à reculer. En effet, les attaques des Lions de l’Atlas, qui passent beaucoup par le côté droit avec le trio Diaz, Hakimi, El Khannous, ont secoué les Kilimanjaro Stars.

Avec une possession de balle de plus de 75% (35è minute), les Lions de l’Atlas ont totalement pris la rencontre à leur compte et ont failli ouvrir le score par une tête plongeante de El Kaabi qui manqué de peu le timing.

Même son de cloche dès l’entame de la 2è période: attaques marocaines, défense tanzanienne.

A la 50è minute, Hakimi centre dans la surface au deuxième poteau sur Ezzalzouli qui reprend de la tête mais bute sur un Masalanga vigilant.

Cinq minutes plus tard, Hakimi, toujours aussi remuant, déborde dans son couloir droit avant de centrer dans la surface. El Kaabi domine tout le monde dans les airs mais ne cadre pas.

Tout juste après, les Tanzaniens, très rapides dans les transitions, ont failli surprendre les Marocains. Hussein tente sa chance du gauche à l’entrée de la surface. Bounou repousse du poing, le ballon revient dans les pieds de Msanga, seul au point de penalty mais son tir du gauche s’envole dans les airs.

A la 60è minute, Hakimi s’élance sur un coup franc et envoie un tir puissant du pied droit qui attrape la barre de Masalanga.

A force d’insister, les Lions de l’Atlas ont fini par déverrouiller la défense tanzanienne par le biais de l’innarêtable Brahim Diaz.

Trouvé dans la surface par Hakimi, côté droit, le Madrilène élimine son adversaire avec son pied gauche avant de pénétrer dans la surface et de frapper du droit dans un angle fermé pour ouvrir la marque pour les Lions et inscrire son 4è but en autant de matchs, une première dans l’histoire du Maroc.

Avec 12 tirs à 4 jusqu’à la 70è minute, le Maroc a enchaîné les offensives, alors que les Tanzaniens ont quitté leur zone de confort pour remettre les pendules à l’heure, en vain.

En quart de finale, les Lions de l’Atlas affrontent le vainqueur du duel, prévu plus tard dans la soirée (20h00), entre les Bafana Bafana d’Afrique du Sud et les Lions indomptables camerounais.