Air Arabia Maroc: 3 nouvelles routes vers Malaga, Rennes et Guelmim

Au départ de l’aéroport international Mohammed V, le leader du transport aérien à bas coût dans la région permet ainsi de rejoindre depuis le 14 décembre la mythique ville de Malaga en Espagne, indique la compagnie aérienne dans un communiqué, ajoutant qu’à partir du vendredi 18 décembre, Air Arabia Maroc permet aussi de rejoindre la ville de Rennes depuis Casablanca.

La compagnie enchaine également avec une nouvelle liaison, dès le lundi 21 décembre, qui reliera Guelmim à Casablanca en collaboration avec la région Guelmim-Oued Noun, souligne la même source.

Les trois vols inauguraux seront célébrés avec leurs premiers passagers qui peuvent désormais se déplacer en toute facilité vers chacune de ces trois villes au départ de l’aéroport international Mohammed V.

En plus de Malaga, Rennes et Guelmim, les clients de la compagnie peuvent depuis Casablanca rejoindre Barcelone, Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.

Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.