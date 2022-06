Accord de l’OMC sur la pêche et la sécurité alimentaire : une “excellente nouvelle”, selon Madrid

La ministre espagnole de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a dressé un bilan “positif” des accords conclus en matière de pêche et d’alimentation lors de la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s’est tenue cette semaine à Genève.

“Les accords conclus sont une excellente nouvelle pour tous les pays qui, comme l’Espagne, croient en un système commercial multilatéral ouvert, équitable, transparent et fondé sur des règles, qui constitue la base du partage de la richesse et de la prospérité entre les nations et leurs citoyens”, a souligné Mme Maroto.