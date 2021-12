2021 : L’industrie marocaine tient le coup en dépit de la crise

Commençons par le premier secteur exportateur au Maroc, l’automobile qui a très bien démarré l’année 2021. Fort d’un taux d’intégration de 60%, le secteur automobile a permis au Royaume de conforter plus que tout son positionnement en tant que plateforme compétitive de production et d’exportation d’équipements et de véhicules automobiles à l’échelle mondiale.

Les exportations du secteur automobile ont atteint près de 66,23 milliards de dirhams (MMDH) durant les dix premiers mois de cette année, en augmentation de 12,4% par rapport à la même période de 2020, selon l’Office des Changes.

Concernant le secteur du textile et du cuir, les ventes à l’étranger ont rebondi de 19,9% à fin septembre. En outre, l’année 2021 a été marquée par la signature de 23 conventions d’investissement d’une valeur totale de 27,4 milliards de dirhams, l’objectif étant de créer près de 4.500 emplois et de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire de 2,3 MMDH à destination de l’export.

Pour ce qui est de l’agroalimentaire, 35 projets ont été approuvés pour un montant global de 4,1 MMDH au cours des 10 premiers mois de 2021. Les exportations du secteur “Agriculture et agroalimentaire” ont augmenté de 9,1% à fin octobre dernier.

Riche aussi par ses différents secteurs, l’industrie marocaine a réalisé des succès dans le secteur de l’aéronautique qui a enregistré une extension de l’activité, notamment à travers la présence de grands groupes internationaux tels que le Piston Français (LPF) au Maroc ou encore la reprise de l’activité de Bombardier au Maroc par Spirit Aerosystems, le leader mondial de la fabrication des aérostructures pour l’aviation civile et militaire.

Par ailleurs, les programmes lancés dans ce sens ont contribué aussi au rayonnement du secteur durant l’année 2021, notamment le programme Tatwir-Startup, lancé en février dernier, et qui a pour finalité d’accompagner les startups marocaines afin qu’elles puissent se positionner et rayonner sur le plan national et continental.

Lancé par le département de l’Industrie et du commerce dans le cadre du déploiement du Plan de Relance Industrielle 2021-2023, le programme vise à offrir aux startups industrielles un accompagnement de qualité et intégral à travers des structures d’accompagnement expertes qui leur permettront de faire face à différentes difficultés, de se développer dans le contexte national, et de franchir les frontières vers les marchés internationaux.

Il s’agit aussi de l’appui à l’industrialisation à travers le soutien à l’investissement pour les projets sélectionnés avec une prise en charge de 30% du programme d’investissement matériel et immatériel.

Les startups peuvent être, à travers ce programme, dans l’activité industrielle directement ou reliées à l’industrie d’une manière transverse à travers des solutions à forte valeur ajoutée pour ce secteur.

Rappelons également que durant la pandémie, tout l’écosystème industriel marocain s’est mobilisé pour la production de masques et de respirateurs artificiels “Made in Morocco”.

L’industrie marocaine a su ainsi se démarquer pendant la pandémie et a fait montre d’une grande résilience, tout comme l’économie nationale, et ce grâce aux différentes stratégies nationales mises en place pour apporter le soutien nécessaire à tous les secteurs, à leur tête le secteur industriel, devenu vecteur important de l’économie marocaine.