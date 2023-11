13e Salon régional du livre et de l’édition, du 14 au 22 novembre à Dakhla

Organisée avec l’appui de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, en coopération avec la wilaya de la région, le Conseil régional, le Conseil provincial d’oued Eddahab, la commune de Dakhla et des acteurs locaux, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 48e anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 68e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, indique un communiqué de la Direction régionale de la Culture.

L’organisation du Salon s’inscrit également dans le sillage de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) visant à consolider l’acte de lecture dans tout le Royaume, à soutenir les écrivains et à les rapprocher du grand public.

Il intervient aussi en exécution du programme annuel d’expositions régionales du livre et de l’édition et du programme de développement intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab, précise la même source.

Le Salon connaîtra la participation d’une trentaine d’exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et nationales et des institutions concernées par le domaine du livre et de la lecture.

La programmation culturelle du Salon comprend des séminaires intellectuels et des activités pour soutenir le livre et accompagner les auteurs, en plus d’autres activités et ateliers ciblant les jeunes en herbe.