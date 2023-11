Turkish Airlines en pourparlers avec Airbus pour une commande de 355 avions

Lors d’une réunion tenue à Istanbul samedi dernier, les dirigeants de Turkish Airlines ont abordé l’achat potentiel de 75 avions de type (A350-900), 15 avions de type (A350-1000), ainsi que 250 appareils de type (A321neo), marquant une étape significative dans l’expansion de leur flotte, ont indiqué les mêmes sources. Et d’ajouter que les discussions ont inclus l’achat de cinq avions cargo de type (A350F) et de dix avions de type (A350-900). Si un accord est conclu, cette transaction sera la plus importante dans l’histoire de la compagnie aérienne turque, selon les médias locaux.

Début juin, Turkish Airlines a déjà annoncé son intention de signer pour 600 avions de ligne, mais a déjà reporté à deux reprises sa décision d’achat pour cette méga-commande, en raison notamment de la forte dépréciation de la livre turque, obligeant la compagnie à ajuster son planning de commandes.

Cependant, au deuxième trimestre de cette année, Turkish Airlines a continué son expansion impressionnante, surtout vers l’Afrique et l’Asie, en exploitant les avantages de son nouveau hub principal, l’aéroport d’Istanbul (IGA) qui a été inauguré en 2018.

En septembre dernier, la compagnie turque a passé une commande de dix Airbus A350-900, dont les livraisons sont prévues entre 2025 et 2027. D’après les derniers prix catalogue de l’avionneur européen, non actualisés depuis 2018 et généralement sujets à négociation, la valeur du contrat pourrait s’élever à environ 3,2 milliards de dollars. La compagnie turque, qui exploite actuellement une flotte d’environ 435 avions, a célébré cette année son 90e anniversaire.