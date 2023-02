Washington va envoyer des bombes guidées au laser à l’Ukraine (Wall Street Journal)

La livraison attendue d’armes à plus longue portée intervient alors que les alliés américains et européens de Kiev ont décidé de fournir des chars de combat modernes et d’autres armes avancées à l’Ukraine avant une offensive russe attendue. Les États-Unis se sont engagés à fournir à l’Ukraine plus de 27 milliards de dollars d’aide militaire.

Les GLSDB peuvent être tirées à partir de lance-roquettes tels que le système Himars déjà fourni par les États-Unis à l’Ukraine. La bombe est équipée d’ailes lui permettant de planer vers sa cible et d’un moteur-fusée pour lui donner une portée supplémentaire. Cela permet de cibler les objectifs souhaités avec une grande précision.

Ces bombes seront fournies par l’intermédiaire de l’Ukraine Security Assistance Initiative, qui finance l’acquisition ou la fabrication de nouvelles armes et systèmes plutôt que de puiser dans les stocks américains, précise le quotidien. L’arme lancée au sol a été développée au cours des dernières années par Boeing Co. en partenariat avec le suédois Saab AB, et est produite dans l’usine américaine de St. Charles (Missouri).