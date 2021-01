Vaccination anti-covid: Biden choisit l’ex-directeur de l’Agence américaine du médicament pour succéder à Moncef Slaoui

Dr Kessler a co-présidé l’équipe de travail de Biden chargée de la pandémie de coronavirus, et avait dirigé la FDA entre 1990 et 1997 sous les présidents George W. Bush et Bill Clinton. Il aura un rôle crucial dans le plan du prochain locataire de la Maison Blanche visant à accélérer la campagne de vaccination afin d’atteindre l’objectif fixé de vacciner 100 millions d’Américains pendant les 100 premiers jours de son mandat.

Seuls 11 millions d’Américains ont été vaccinés jusqu’à jeudi, d’après les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).