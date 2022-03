USA : le Sénat adopte un projet de loi visant à instaurer l’heure d’été permanente

Le projet de loi, appelé The Sunshine Protection Act, a été adopté par consentement unanime, ce qui signifie qu’aucun sénateur ne s’y est opposé. S’il est adopté, les Américains n’auront plus besoin de changer leur horloge deux fois par an.

“Nous avons réussi à faire passer la loi au Sénat, et maintenant l’heure est venue de faire le travail pour que nous n’ayons plus jamais à changer nos horloges”, a déclaré la sénatrice démocrate Patty Murray au Sénat. “Je demande donc à mes collègues de la Chambre d’agir aussi rapidement que le Sénat – mettons ce projet de loi sur le bureau du président Biden et offrons plus de soleil aux Américains à travers le pays.”

Selon le projet de loi, le passage à l’heure d’été permanente prendrait effet l’année prochaine.

Près des deux tiers des Américains souhaitent mettre fin au changement d’heure deux fois par an, selon un sondage Economist/YouGov réalisé en novembre. Plus de 40 États envisagent leurs propres modifications pour mettre fin au changement d’heure, en attendant une législation fédérale.