USA : le Congrès adopte un projet de loi visant à mettre fin aux relations commerciales avec la Russie

Les élus ont voté à une écrasante majorité de 424 voix contre 8 en faveur de la législation visant à augmenter les droits de douane sur les marchandises en provenance de Russie et du Bélarus et à donner au président américain Joe Biden le pouvoir d’imposer des taxes à l’importation encore plus strictes sur leurs exportations dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine. Les huit législateurs qui ont voté contre le projet de loi sont tous républicains.

Le projet de loi établit également des directives strictes quant au moment où le président peut rétablir des relations commerciales normales avec la Russie et le Bélarus, en fonction de l’état de la guerre en Ukraine.

L’administration Biden sera en outre tenue de faire pression pour que la Russie soit retirée de l’Organisation mondiale du commerce et de s’opposer à l’adhésion du Bélarus au groupe, ce qui soumettrait ces deux pays à des droits de douane plus élevés et à des barrières commerciales plus fortes.

“Aujourd’hui, le Congrès va faire un pas de plus, en accord avec nombre de nos alliés, comme l’administration Biden, pour renforcer notre mainmise sur l’économie russe”, a déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dans un discours prononcé jeudi avant le vote.

La démocrate a qualifié la législation “d’action intense visant à isoler davantage la Russie et à décimer son économie”.

Le texte de loi se dirige désormais vers le Sénat où il bénéficie du soutien des sénateurs des deux partis.