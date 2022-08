Turquie-USA : appel téléphonique entre Cavusoglu et Blinken

Les deux diplomates ont discuté de l’accord sur le transport des céréales ukrainiennes, des relations turco-américaines ainsi que des développements régionaux, a indiqué un communiqué du ministère turc.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l’Ukraine ont signé le 22 juillet un accord historique prévoyant la réouverture de trois ports ukrainiens, notamment ceux d’Odessa, Tchornomorsk et Youjne, pour exporter les céréales bloquées depuis des mois en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui en est à son sixième mois.