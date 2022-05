Tunisie: des “menaces terroristes très sérieuses” déjouées au cours du mois de ramadan (Intérieur)

Ces actes terroristes ont été déjoués “grâce au travail des unités sécuritaires”, a précisé la porte-parole du ministère tunisien de l’Intérieur, Fadhila Khelifi lors d’une conférence de presse.

La même source a relevé que “le travail de terrain accompli par les cadres sécuritaires et la promptitude opérationnelle des forces de sécurité se poursuivent et ne se limitent pas au seul mois du ramadan”.

Elle a relevé que la situation sécuritaire s’est, nettement, améliorée au cours de la dernière période, soulignant que le Conseil des forces de sécurité intérieure, qui rassemble l’ensemble des hauts responsables sécuritaires, se réunit désormais tous les deux mois environ et non plus une fois par an.

Selon la porte-parole, les réunions du conseil sont axées sur la sécurité et la stabilité du pays et ses décisions sont prises de manière collective.

Le département de l’Intérieur fera front à toute tentative visant à déstabiliser le travail des sécuritaires ou porter atteinte à l’ordre public à travers la diffusion de fausses informations, a-t-elle souligné.

La menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie depuis les attentats sanglants de 2015 et la grande offensive contre la ville de Ben Guerdane, en mars 2016, à la faveur du démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes.

L’activité des groupes armés est, actuellement, confinée dans les zones montagneuses, proches de la frontière algérienne, où des incidents sont signalés par moment.

Les montagnes avoisinant les frontières algériennes sont le théâtre depuis 2012 d’affrontements entre l’armée tunisienne et les groupes armés, en particulier la phalange Oqba Ibn Nafie, branche locale d’Aqmi, tenue pour responsable de plusieurs attaques dans le pays.