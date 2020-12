Trois aspects clés pour stimuler le tourisme médical au Maroc

Le premier aspect met en évidence l’intervention nécessaire du gouvernement à travers la promotion d’une stratégie d’image de marque nationale, ainsi que la consolidation d’alliances régionales et le soutien des investissements nécessaires dans les domaines de la santé et de l’hébergement, détaille cette étude intitulée “Relance du tourisme médical au Maroc: Une industrie négligée mais rentable” et réalisée par Camelia Dinia, Consultante en Stratégie de transformation digitale et Jihad Jorio, Consultante spécialisée en Stratégie et Management.

Le deuxième aspect présente le numérique comme un vecteur de renouveau, facilitant l’absorption des chocs liés aux préjudices causés par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), tandis que le troisième porte sur les défis d’actualité liés aux enjeux d’éco-responsabilité et d’écologie, placés au cœur des préoccupations des clients, notamment en ce qui concerne le segment “bien-être” du tourisme médical, précise la même source.

Dans le cadre du développement d’une stratégie de marque nationale, le concept “Made in Morocco” devra être adopté et promu pour décrire les produits et services fournis par le Maroc, recommandent les auteures de l’étude.

Cette stratégie de marketing territorial ainsi appliquée au secteur du tourisme médical devrait contribuer à promouvoir l’image de marque du Maroc, poursuivent-elles. Et d’expliquer que la perception du “Made in Morocco” comme gage de qualité constituera un facteur de différenciation.

“Ceci facilitera la promotion du Maroc en tant que destination de tourisme médical et lui attribuerait un meilleur positionnement stratégique dans ce secteur. Pour ce faire, le slogan ‘Made in Morocco’ devra être pensé et développé par un bureau dédié au tourisme médical”.

Parallèlement, l’étude préconise la création d’un office/bureau de tourisme médical qui engage la participation des secteurs public et privé.

L’avantage qui résulterait de l’aménagement d’un bureau engagé est d’aplanir les difficultés d’accès aux soins médicaux en créant un canal de réception stimulé, de bout en bout, souligne la même source, ajoutant que ce cluster fera intervenir les secteurs public et privé et inclura, de facto, toutes les parties prenantes pouvant intervenir directement ou indirectement sur le plan de relance de cette industrie.

Les problématiques qui seront traitées toucheront dès lors à l’exonération des non-résidents, à l’attribution de visas pour raisons médicales, au développement du “Nation Branding” et sa promotion, aux stratégies de prospérité, ainsi qu’à la création d’organismes de coordination de séjours, expliquent les auteures de l’étude.

En effet, l’office de tourisme médical se chargerait du développement d’un pôle d’attractivité à travers la fédération d’un “Hub Médical Africain”, permettant au Maroc de jouir d’une position de leader quant à l’industrialisation de la santé sur le continent.