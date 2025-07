Tourisme : Le Maroc confirme son leadership en Afrique et vise encore plus haut (Air Journal)

Cette performance, relève la même source, confirme une dynamique particulièrement favorable pour le tourisme marocain, notant que la destination “Maroc” continue de séduire à l’international et s’impose régulièrement dans les classements des meilleures destinations de voyage à travers le monde.

Ces distinctions, reposant sur les recommandations d’experts et les votes du public, contribuent à renforcer l’image du Royaume, poursuit la publication spécialisée, soulignant que “les plateformes de réservation en ligne et les compagnies aériennes signalent une hausse significative des recherches et des réservations pour le Maroc, notamment en provenance d’Amérique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient.

Le site rappelle qu’afin de répondre aux attentes d’un public international de plus en plus exigeant, les autorités marocaines ont lancé deux grands objectifs prioritaires. Le premier vise à améliorer la connectivité aérienne du pays, le second a pour but d’accélérer le développement de l’offre hôtelière pour proposer un accueil de qualité dans toutes les régions.

Ces initiatives, indique le site français, s’accompagnent d’une diversification des destinations pour offrir une expérience touristique variée allant du Sahara marocain au Haut Atlas en passant par le balnéaire, le tourisme culturel, sportif ou de bien être.