Tempête hivernale aux Etats-Unis: Au moins 14 morts dans le Tennessee

La tempête qui traverse la majeure partie du pays a également perturbé le trafic aérien au niveau de plusieurs aéroports. Près de 2.000 vols à travers les États-Unis ont été annulés mardi.

Selon FlightAware, un site de suivi des vols, 1.870 annulations de vols à destination ou en provenance des États-Unis ont été signalées et 4.454 autres vols ont été retardés.

La compagnie aérienne la plus touchée est Southwest, avec 391 vols annulés, suivie par United Airlines (338).

L’aéroport le plus touché est l’aéroport international LaGuardia à New York, suivi par l’aéroport national Ronald Reagan d’Arlington, en Virginie.

Washington a connu ses plus grosses chutes de neige depuis deux ans, ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs écoles et des bureaux gouvernementaux de la région de la capitale.

Les chutes de neige continuent d’avoir un impact sur une grande partie du centre de l’Atlantique et du nord-est mardi, a indiqué le service météorologique national.

De nombreuses parties de la région de Washington DC sont soumises à un avertissement de tempête hivernale, et New York est soumise à un avis météorologique hivernal jusqu’à mardi soir.

L’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles de l’aviation civile a averti que la neige pourrait entraîner des retards dans plusieurs aéroports, notamment à Boston, New York, Baltimore et Washington.