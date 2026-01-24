Tanger : l’Africa Eco Race 2026 promet une édition sans précédent (organisateurs)

Ouverte aux motos, autos, SSV, camions, ainsi qu’aux véhicules anciens dans la catégorie Historic et aux passionnés engagés en catégorie Raid hors compétition, l’épreuve réunit des pilotes et aventuriers venus des quatre coins du monde autour d’une même passion pour les grands espaces et le défi humain. Les organisateurs ont, dans ce sens, annoncé que les vérifications techniques et administratives des concurrents se dérouleront à Tanger le 24 janvier, suivies de la première étape, prévue le 26 janvier, qui conduira les équipages jusqu’à Bousaïd, aux portes du désert, avant une traversée progressive des régions sahariennes marocaines et mauritaniennes en direction de Dakar.

Avec 289 engagés, l’édition 2026 affiche un plateau sans précédent, illustrant l’attrait toujours intact de l’Afrique et du rallye-raid authentique, ont relevé les organisateurs, notant que vingt-sept nationalités seront représentées au départ, avec 104 motos, dont 40 en catégorie Xtreme Rider by Motul, réputée pour son esprit d’aventure sans assistance, ainsi qu’un quad engagé en course. Le plateau comptera également 45 véhicules à quatre roues, dont 20 SSV en pleine expansion, cinq camions pour une compétition Trucks spectaculaire, 23 véhicules en catégorie Historic, construits entre 1970 et 2007, et une catégorie Raid réunissant 14 motos et 13 autos hors classement chronométré. Au total, près de 300 véhicules accompagneront les concurrents et leurs assistances, auxquels s’ajouteront près de 80 véhicules dédiés à l’organisation. La caravane humaine rassemblera quelque 750 personnes, incluant pilotes, équipes techniques, médecins, commissaires de course, bénévoles et prestataires, dans un dispositif logistique de grande ampleur.

Le parcours marocain mènera successivement de Tanger à Bousaid le 26 janvier, puis de Bousaid à Tagounite le 27 janvier, de Tagounite à Assa le 28 janvier, d’Assa à Khnifiss le 29 janvier, et de Khnifiss à Dakhla le 30 janvier, avant une journée de repos. La course se poursuivra ensuite avec l’étape Dakhla-Chami (Mauritanie) et puis Chami–Aïdzidine, Aïdzidine–Naga, puis Naga–Mpal, avant l’arrivée finale à Dakar, au Sénégal.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur exécutif de l’Africa Eco Race, Anthony Schlesser, a souligné que cette manifestation constitue une vitrine exceptionnelle pour la beauté et la diversité des paysages marocains, notamment ceux du Sahara marocain. À cet égard, M. Schlesser a ajouté que Tanger offre aujourd’hui des infrastructures modernes et un accueil de grande qualité pour abriter le lancement d’un événement d’une telle envergure. De son côté, la pilote marocaine Souad Mouktadiri, l’une des trois représentantes nationales engagées cette année, a exprimé sa profonde fierté de porter les couleurs du Maroc dans cette aventure. Elle a indiqué vivre cette participation comme une responsabilité et un honneur, affirmant sa volonté de montrer la capacité des sportifs marocains à relever les défis les plus exigeants et à incarner des valeurs de persévérance, de courage et de dépassement de soi sur les pistes africaines.

Créée en 2008, l’Africa Eco Race perpétue l’héritage des grands rallyes africains des années 80 avec des pistes au Maroc, aux dunes de Mauritanie jusqu’au mythique Lac Rose à Dakar. Cette épreuve propose une aventure hors du temps, où se conjuguent compétition, fraternité et quête permanente de dépassement, dans un esprit d’authenticité et de respect des territoires traversés.