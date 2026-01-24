Plus d’un milliard de dollars requis pour aider 17 millions de personnes en Afghanistan (ONU)

« L’Afghanistan reste l’une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec près de 22 millions de personnes, soit plus de deux personnes sur cinq, ayant besoin d’aide », a indiqué le Bureau de coordination des affaires de l’ONU (OCHA) dans un communiqué.

Selon l’agence onusienne, ces besoins humanitaires se sont aggravés à cause des inondations meurtrières qui s’abattent sur plusieurs régions de ce pays d’Asie centrale. Au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines autres ont été blessées dans ces intempéries.

Depuis jeudi matin, plusieurs régions de l’Afghanistan connaissent des conditions météorologiques extrêmes: pluies abondantes, fortes chutes de neige et tempêtes importantes, y compris dans la capitale Kaboul qui est totalement recouverte de neige. De même, les chutes de neige massives dans d’autres régions ont perturbé la circulation, entraînant de nombreux accidents et la fermeture de plusieurs axes routiers, en particulier à Ghazni, dans le sud-ouest de Kaboul, où le Bazar a été fermé suite à la coupure de plusieurs routes.