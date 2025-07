Singapour maintient sa position de premier centre maritime mondial (Indice)

Le maintien de Singapour en tête de ce classement est attribué à sa situation stratégique, à ses solides perspectives internationales et à un écosystème de services maritimes professionnels bien structuré, explique la même source.

Le directeur général de l’Autorité maritime et portuaire de Singapour, Ang Wee Keong, a souligné que le pays s’engage à continuer sur la même lancée en innovant et en investissant dans la numérisation, les technologies vertes et le développement du capital humain afin de renforcer la position de Singapour en tant que centre maritime international fiable et tourné vers l’avenir.

L’indice ISCDI, publié par le Baltic Exchange, fournisseur mondial de données sur le transport maritime, propose un classement de 43 centres maritimes internationaux, en tenant compte notamment du volume de marchandises, des installations portuaires, des services maritimes et de l’environnement commercial.