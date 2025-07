CAN féminine (Maroc/Sénégal 1-0) : La ligne défensive a bien fonctionné (Jorge Vilda)

S’exprimant en conférence de presse, après le match remporté 1 à 0 face au Sénégal, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football (Maroc-2024), Vilda a souligné que « les joueuses ont bien contrôlé la ligne défensive et ils ont réussi à garder l’avantage face à un adversaire solide », ajoutant que «Nous avons multiplié les occasions mais on n’a pas réussi à parfaire le score ».

«L’important pour nous était de consolider la possession de balle et de créer des occasions pour marquer. Nous avons fait des ajustements pour rester focalisé sur le jeu et pour faire un seul front face à notre adversaire », a-t-il expliqué.

«L’aventure continue pour nous dans cette CAN et le chemin est encore long, mais cette victoire est bonne pour la suite de la compétition », a-t-il indiqué.

Pour Aziza Rabbah, désignée meilleure joueuse du match, «l’équipe nationale féminine a disputé des matchs difficiles, mais grâce à notre détermination et notre jeu nous avons réussi à se qualifier pour les quarts de finale ».

«Le match contre le Sénégal était le plus difficile par ce que décisif, mais l’important est que nous avons gagné les trois points et terminé en tête de notre groupe », a-t-elle indiqué, ajoutant: « Nous n’avons pas baissé les bras face au Sénégal et nous avons été combatives, ce qui nous a permis de garder l’avantage ».

Pour sa part, le sélectionneur du Sénégal, Mame Moussa Cissé a indiqué que « le Maroc, qui a joué la finale de la dernière édition de la CAN, a bien abordé le match », estimant que « nous avons fait un bon match. Je pense que nous avons bien combattu et je pense que nous méritons au moins l’égalité ».

Selon lui, « le Sénégal a joué un match parfait parce que nous n’avons pas fait d’erreurs défensives face au Maroc et nous nous sommes bien battus en répondant au jeu offensif du Maroc », déplorant que « notre attaque n’a malheureusement pas bien fonctionné aujourd’hui ».

Grâce à cette victoire, les Lionnes de l’Atlas s’assurent la tête du classement de leur groupe avec sept points. Elles devancent au goal average la Zambie, qui a battu la RD Congo par 1 but à 0, au stade El Bachir à Mohammedia.