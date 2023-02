Séisme : l’Allemagne va faciliter l’octroi de visas à des victimes syriennes et turques

“Il s’agit d’une aide d’urgence. Nous voulons permettre à des familles turques ou syriennes en Allemagne de faire venir chez elles leurs proches parents de la région sinistrée, sans bureaucratie”, a expliqué la ministre allemande au quotidien Bild.

Les habitants des zones sinistrées par le séisme, qui a fait plus de 25.000 morts, pourront ainsi disposer “de visas réguliers, délivrés rapidement et valables trois mois”, a relevé la ministre au sujet de cette initiative conjointe des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

Cette procédure pourrait ainsi permettre aux victimes de “trouver un abri et de recevoir un traitement médical” en Allemagne.

Environ 2,9 millions de personnes d’origine turque vivent en Allemagne, dont plus de la moitié (1,5 million) ont la nationalité turque.

La communauté syrienne est elle aussi très importante, en particulier depuis l’ouverture des frontières en 2015 et 2016 décidée par l’ex-chancelière Angela Merkel.

D’après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre, d’une magnitude de 7,8, a fait au moins 25.401 morts: 21.848 en Turquie et 3.553 en Syrie.