Paris accueille un sommet sur l’Ukraine

Le sommet de la Coalition des Volontaires sera co-présidé par le Président français, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Keir Starmer et le Chancelier allemand, Friedrich Merz.

Ce Sommet, auquel participeront également les États-Unis, « permettra de finaliser les travaux engagés sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine en précisant les contributions des différents États participants », précise la même source.

« Les discussions permettront également d’aborder la question distincte des mécanismes de surveillance d’un futur cessez-le-feu », poursuit l’Elysée.

Le Président français s’entretiendra en marge de ce sommet avec le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky et plusieurs autres de ses homologues, ainsi qu’avec la délégation américaine dans le but de «renforcer la convergence entre l’Europe, l’Ukraine et les États-Unis, qui partagent le même objectif de parvenir à une paix robuste et durable en Ukraine », ajoute la même source.