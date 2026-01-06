Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra réélu président avec 76,15% des voix

Au pouvoir depuis 2016, M. Touadéra a devancé le candidat Anicet-Georges Dologuélé qui a obtenu 14,66% des suffrages, suivi de Henri-Marie Dondra (3,19%), a indiqué l’ANE, précisant que le taux de participation au scrutin présidentiel s’élève à 52,42%.

Quelque 2,3 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes le 28 décembre 2025 pour un quadruple scrutin ( présidentielle, législatives, régionales et municipales) dont les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier.

Sept candidats étaient en lice pour la présidentielle, dont le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, candidat du Mouvement Cœurs unis (MCU), ainsi qu’Anicet-Georges Dologuélé, Henri-Marie Dondra, Serge Ghislain Djorie, Aristide Briand Reboas, Eddy Symphorien Kparekouti et Marcellin Yalamende.