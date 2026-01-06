Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra réélu président avec 76,15% des voix

A la UneInternational
Par
Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été réélu avec 76,15% des voix, selon les résultats provisoires annoncés mardi par l’Autorité nationale des élections (ANE).

Au pouvoir depuis 2016, M. Touadéra a devancé le candidat Anicet-Georges Dologuélé qui a obtenu 14,66% des suffrages, suivi de Henri-Marie Dondra (3,19%), a indiqué l’ANE, précisant que le taux de participation au scrutin présidentiel s’élève à 52,42%.

Quelque 2,3 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes le 28 décembre 2025 pour un quadruple scrutin ( présidentielle, législatives, régionales et municipales) dont les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier.

Sept candidats étaient en lice pour la présidentielle, dont le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, candidat du Mouvement Cœurs unis (MCU), ainsi qu’Anicet-Georges Dologuélé, Henri-Marie Dondra, Serge Ghislain Djorie, Aristide Briand Reboas, Eddy Symphorien Kparekouti et Marcellin Yalamende.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite