Venezuela : Delcy Rodriguez prête serment comme présidente du régime après l’arrestation de Maduro

Son investiture s’est déroulée devant une Assemblée nationale dominée par les partisans de Maduro. Sur les 285 députés que compte l’Assemblée, 256 sont issus des rangs chavistes, confirmant la large majorité dont dispose encore ce camp au pouvoir.

L’accession de Delcy Rodriguez à la présidence du régime intervient dans un climat d’incertitude politique et diplomatique. La veille, elle a laissé entrevoir une possible ouverture au dialogue avec Washington.

Plus tôt dans la journée, Nicolas Maduro a été présenté pour la première fois devant un tribunal de New York en compagnie de son épouse. Il a plaidé « non coupable » pour les chefs d’accusation du « narcoterrorisme » et importation de cocaïne aux Etats-Unis.

Le tribunal l’accuse notamment de « complicité de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis ».

Lors d’une conférence de presse samedi, le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient « diriger » la transition au Venezuela. « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse », a dit le chef de l’exécutif US.