Ouverture à Praia de la 5ème réunion ministérielle du Processus des États Africains Atlantiques

L’initiative de créer une réunion ministérielle du PEAA est la consécration de la vision du Roi Mohammed VI visant à faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagées.

Cette nouvelle réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques fait suite aux réunions ministérielles tenues en 2022, 2023 et 2024.

Depuis sa création, le Processus des États Africains Atlantiques a franchi des étapes importantes pour renforcer son ancrage institutionnel et opérationnel. Parmi les avancées notables, figurent l’établissement d’un Secrétariat basé à Rabat, la création de trois Groupes Thématiques et l’adoption d’un Programme d’Action commun.

La première réunion ministérielle, tenue à Rabat le 08 juin 2022, a été soldée par la Déclaration de Rabat soulignant l’engagement politique des pays africains atlantiques pour mettre en œuvre leur partenariat visant à raffermir les liens de coopération et d’intégration entre les pays africains riverains de l’océan Atlantique en vue de consolider l’intégration et le co-développement dans la région.

La deuxième édition qui a eu lieu à New York en 2022, a lancé les travaux sur le Programme d’Action, qui constitue une feuille de route pour permettre aux pays membres de cette initiative de réaliser leurs objectifs communs autour de trois priorités stratégiques : I) Dialogue Politique et de Sécurité ; II) l’économie bleue, la connectivité maritime et l’énergie et III) la protection et la conservation de l’environnement marin.

En juillet 2023, la 3ème Réunion ministérielle a adopté une Déclaration affirmant l’importance d’établir des synergies et des liens de partenariat avec d’autres initiatives et processus de coopération des pays du Sud et du Nord de l’Atlantique, de manière à maximaliser les effets bénéfiques de coopération sur la stabilité et la prospérité partagées dans la région.

La 4eme réunion a été tenue en marge de la 79ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2024. Elle a été sanctionnée par la signature d’une Déclaration Conjointe, marquant un engagement collectif des États membres à intensifier leurs efforts pour promouvoir la paix et le développement dans la région. En outre, trois plans d’action ont été adoptés, couvrant des domaines clés, à savoir la sécurité maritime, la préservation des ressources halieutiques et la transition énergétique.

Ces initiatives visent à renforcer la souveraineté des pays africains atlantiques et à garantir une gestion durable de leurs ressources.

Dans cet élan de mobilisation intervient la rencontre de Praia pour marquer une étape décisive dans la mise en œuvre des stratégies communes entre les États africains atlantiques, consolidant ainsi leur rôle dans la gouvernance mondiale et régionale de l’océan Atlantique.