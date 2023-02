Ouverture à Casablanca du Solaire expo Maroc avec la participation de 90 exposants

Selon les organisateurs, cette édition, organisée jusqu’au 23 février sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, devrait drainer environ 7500 visiteurs des différents secteurs concernés.

Organisé sous l’égide des ministères l’Industrie et du Commerce, de l’Aménagement du territoire, et de la Transition énergétique, cette rencontre offre une vue d’ensemble sur le marché marocain et africain, et sur les nouveautés du secteur de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Ouhmed, directeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, a souligné que ce rendez-vous se confirme en tant que plateforme montante dans ce domaine aussi bien au Maroc qu’en Afrique et dans la région méditerranéenne.

À cet égard, M. Ouhmed a mis en avant les réformes introduites récemment notamment en matière d’ouverture de projets relatifs à la moyenne tension, et la décision fixant les zones pouvant abriter des projets d’énergie renouvelable, notant que ces réformes devront donner une forte impulsion au développement des projets des énergies renouvelables.

De son côté, Rachid Bouguern, président fondateur du Salon, a souligné que les entreprises participant au salon proposent une série de nouveautés à même d’assurer l’accompagnement de la stratégie énergétique nationale.

Selon lui, la valeur ajoutée du Salon réside dans la participation d’entreprises de grande renommée dans le domaine des énergies renouvelables, dont des entreprises allemandes et chinoises, mais aussi italiennes, arabes et marocaines.

L’objectif du salon, a expliqué M. Bouguern, est pour les entreprises et le public de prendre connaissance des méthodes de réduction du coût de la consommation de l’électricité, à travers l’utilisation élargie de l’énergie solaire.

Pour sa part, Redouane Youssef, représentant l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, s’est attardé sur les défis des énergies propres, l’efficacité et la transition énergétiques qui permettent au Maroc de s’engager de plain pied dans les objectifs du développement durable.

L’essentiel dans cette opération, a-t-il estimé, est de développer une économie nationale verte, faisant remarquer que le modèle de développement a touché à certains de ces aspects qui visent la concrétisation des ODD.

Abdelali Diani, exposant et directeur d’une société nationale active dans le domaine des énergies renouvelables, a souligné qu’il vise, à travers sa participation au Salon, à rapprocher le public des techniques utilisées dans l’énergie solaire, mais aussi à sensibiliser à l’importance de celle-ci pour réduire la facture énergétique.

La 11e édition du Solaire Expo Maroc a été marquée par la signature d’une convention entre trois entreprises visant à établir une nouvelle société spécialisée dans la conception des projets de l’énergie renouvelable, surtout solaire.

Le Salon se démarque par son caractère scientifique, eu égard à son engagement dans la réflexion pour le développement du secteur, lequel engagement se matérialise par la tenue d’une série de conférences, workshops et tables rondes tout au long de ce rendez-vous.