Nicolas Maduro doit comparaître ce lundi devant un juge à New York

Le président vénézuélien a été ramené samedi soir à bord d’un avion à New York, quelque heures seulement après sa capture au Venezuela. Il avait d’abord été embarqué à bord du navire de guerre américain « USS Iwo Jima », déployé en mer des Caraïbes, avant d’être transféré à bord d’un avion vers les Etats-Unis.

A New York, Nicolas Maduro devra répondre des chefs de « complicité de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis ».

Lors d’une conférence de presse samedi, le président Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient « diriger » la transition au Venezuela suite à la chute de Maduro. « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse », a dit le chef de l’exécutif US.

Le chef d’état-major américain, le général Dan Caine, a, de son côté, donné quelques détails sur cette opération militaire, baptisée « Absolute Resolve », préparée sur plusieurs mois et qui a mobilisé plus de 150 avions.

Les Etats-Unis ont affirmé qu’aucun militaire américain n’a été tué lors de l’opération, dont le bilan humain côté vénézuélien reste incertain.

Cette opération militaire représente l’intervention américaine la plus importante en Amérique latine depuis l’intervention US au Panama et la capture de son dirigeant, Manuel Noriega, en janvier 1990.