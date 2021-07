Marrakech : Large campagne de sensibilisation anti-Covid-19 à la place Jemâa El Fna

Initiée par la Coalition des Associations de l’Ancienne Médina de Marrakech, en étroite collaboration avec les autorités locales, cette initiative avait pour objectif de conscientiser et d’informer les Marrakchis et les visiteurs de la cité ocre aux dangers pouvant émaner de tout relâchement ou laxisme dans le respect des mesures préventives, notamment à la lumière de la dégradation de la situation épidémiologique et la recrudescence des cas positifs d’infection à la Covid-19, outre l’apparition récurrente de nouveaux variants de ce virus.

Dans ce sens, les organisateurs ont sillonné différents coins de la mythique place de Jemâa El Fna pour renouveler l’appel aux citoyens de se faire vacciner, d’éviter les attroupements et les rassemblements inutiles, et leur rappeler l’obligation de porter un masque de protection et de respecter la distanciation physique.

Lors de cette campagne, les membres des associations participantes à cette initiative humaine et citoyenne ont procédé à la distribution de bavettes et de désinfectants aux visiteurs de la place de Jemâa El Fna, tout en veillant au respect scrupuleux des mesures barrières notamment, la distanciation physique.

“Cette initiative est l’occasion de réitérer l’appel aux citoyens de se faire vacciner et de leur rappeler l’impératif de porter un masque de protection même pour les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin anti- Covid-19”, a indiqué M. Abdelhak Belkhadir, président de l’Association des commerçants et des artisans du Souk Jdid de la Place Jamaâ El-Fna, dans une déclaration à M24, la chaine de télévision de l’information en continu de la MAP. Et d’ajouter que cette campagne a ciblé les habitants de la Cité ocre et les touristes nationaux et étrangers, pour les inviter à respecter pleinement les mesures barrières et à contribuer à la réussite de la campagne nationale de vaccination, dans l’optique d’atteindre l’immunité collective escomptée.