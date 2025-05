Marrakech/Forum économique: les Marocains du Monde, catalyseurs d’un développement local inclusif

Les Marocains du monde (MDM) sont les catalyseurs d’un développement local inclusif, ont soutenu, vendredi à Marrakech, les participants à un panel, organisé dans le cadre de la 1ère édition du Forum économique des Marocains du Monde (FEMM).

Ainsi, les intervenants ont souligné que l’intégration des investissements des MDM dans les dynamiques de développement local constitue un levier essentiel pour dynamiser les territoires, créer de l’emploi et valoriser les ressources locales, relevant que le renforcement de la synergie entre la diaspora et les collectivités territoriales permettrait de mieux répondre aux besoins des régions, tout en renforçant l’ancrage territorial des projets.

Ils ont également insisté sur la nécessité de mettre en place des programmes spécifiques à chaque territoire et adaptés aux particularités locales, à même de maximiser l’impact des investissements.

« Si l’investissement financier est fondamental, ce sont surtout les compétences, l’expertise et le capital humain des MDM qui peuvent incarner une véritable richesse pour le Maroc », ont-ils ajouté, mettant l’accent sur l’importance de mettre en synergie ces compétences à travers des projets durables, collaboratifs et porteurs d’une forte valeur ajoutée.

Dans la foulée, les participants ont aussi fait observer que « chaque membre de la diaspora porte en lui une ambition propre, nourrie d’un attachement profond au Royaume », appelant, dans ce sillage, à valoriser et à accompagner cette dynamique dans un cadre inclusif, l’objectif étant de permettre aux MDM de contribuer activement au développement économique national.

« Les capitaux ne sont pas uniquement monétaires puisque le savoir-faire, l’expérience professionnelle à l’international, la capacité à innover et à se rassembler autour d’un projet représentent un potentiel souvent sous-exploité », ont-ils poursuivi.

Par ailleurs, les conférenciers ont salué les MDM qui, « malgré des perspectives salariales attractives à l’étranger, ont fait le choix courageux de rentrer et d’investir localement », estimant que « leur attachement indéfectible au Royaume joue un rôle déterminant dans la prise de décision d’investissement ».

Ils ont, en outre, rappelé que l’échec constitue une composante importante de tout parcours entrepreneurial, soutenant qu’ »apprendre de ses erreurs, partager les leçons tirées, et ne pas craindre l’essai font partie intégrante d’un écosystème d’investissement sain et résilient ».

Enfin, les panélistes n’ont pas manqué de mettre en avant la diversité des opportunités offertes par le Maroc, ajoutant que « pour les MDM, il s’agit d’une véritable chance de pouvoir contribuer activement au développement de leur pays d’origine, tout en ouvrant de nouveaux horizons personnels et professionnels ».

Initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde sous le thème « L’investissement des Marocains du Monde au Maroc », cet évènement vise à faire la lumière sur les investissements des Marocains de l’étranger, ainsi que sur leur contribution à la croissance nationale et leur impact direct dans le développement des différentes régions du Royaume.

Ce Forum rassemble un parterre de personnalités, dont des entrepreneurs, investisseurs et experts économiques et financiers, dans le but de discuter du rôle crucial des MDM dans le développement économique du Royaume, tout en apportant tous les éclairages sur l’environnement économique marocain et les opportunités d’investissement qui s’offrent particulièrement pour les MDM.

Plusieurs sujets sont abordés notamment « les opportunités d’investissement pour les Marocains du Monde au Maroc », « les mécanismes de financement pour les projets d’investissement des Marocains du Monde », ainsi que « les moyens de réussir l’intégration de ces investissements dans les dynamiques locales et régionales de développement ».