Maroc-Allemagne: La CGEM et la Konrad Adenauer Stiftung s’associent pour promouvoir le mentorat entrepreneurial

En vertu de cette convention, paraphée par le président de la CGEM, Chakib Alj, le représentant résident de la KAS au Maroc, Steffen Krüger, et le président de MeM by CGEM, Karim Amor, la Fondation s’engage à financer la réalisation de cette plateforme, qui sera déployée par MeM by CGEM.

Cette plateforme se veut un espace de réseautage, construit par des Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du Monde, pour mettre en synergie leurs talents en faveur du développement économique et du rayonnement du Maroc.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature de la convention, M. Alj s’est félicité de ce partenariat avec la Fondation KAS, affirmant que la Confédération s’ouvre aujourd’hui au networking entre tous les entrepreneurs qui ont la volonté de continuer “la construction du Maroc d’aujourd’hui et de demain”.

“La dynamique insufflée par Mem by CGEM permet de mettre en relation plus de 90.000 chefs d’entreprises, implantés au sein de toutes les régions, opérant dans tous les secteurs et représentant plus de 150 métiers au Maroc et en Afrique”, a t-il précisé.

De son côté, M. Krüger a indiqué que “la Fondation est fière de s’associer avec la CGEM, représentant du secteur privé au Maroc, via sa 13ème région”.

Il a tenu à rappeler que “la Fondation KAS s’alignant avec la politique étrangère du gouvernement fédéral allemand et la coopération au développement, est fidèle à sa vocation de promouvoir l’économie sociale de marché à travers le pilotage d’actions à fort impact qui contribuent à la création de changements durables”.

Ce mécanisme inédit d’accompagnement en mentoring vise la mise en relation des mentors et des mentees, ainsi que le suivi et la qualification de ceux ayant un profil d’entrepreneur, a t-il précisé, notant qu’il permettra également à “nos partenaires de renforcer la compétitivité du secteur privé au Maroc et faciliter les investissements bilatéraux”.

Pour sa part, M. Amor s’est dit “très honoré” de la signature de cette convention importante, notant qu’outre “Mentor to Mentors”, l’action de MeM by CGEM, 13ème région de la Confédération dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du Monde, repose sur 4 autres piliers, à savoir “Invest opportunistically” qui consiste à accompagner les Marocains entrepreneurs du Monde pour investir ou co-investir au Maroc et “R&D triangulation” qui consiste à faire rayonner les centres de recherche marocains et des pays de résidence des MeM, dans le cadre de projets concrets développés avec des investisseurs nationaux.

Il s’agit également, a t-il poursuivi, de “Business mentor” qui permet d’accompagner les entreprises marocaines à s’implanter ou à vendre leurs produits/services dans le pays de résidence du MeM dans le cadre de l’accompagnement à l’export et enfin, “Sky is the limit”, permettant ainsi de faire du business entre les MeM quel que soit leur pays de résidence. Outil très complet et intuitif, M2M vise à accompagner toute action à destination des membres, de les éclairer dans leurs visions et stratégies et de les orienter vers la bonne approche qu’elle soit technologique, juridique ou financière. Pour rendre la politesse au mentor, chaque entrepreneur accompagné s’engage à prendre, à son tour, un jeune entrepreneur sous son aile.