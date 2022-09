Maroc-Allemagne: Akhannouch reçoit le futur PDG de TUI Group

La rencontre, qui a également connu la présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor et du Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) Adel El Fakir, a été l’occasion de passer en revue les différents volets du partenariat et de la coopération entre le ministère, à travers l’ONMT, et le Groupe TUI et d’examiner les moyens de renforcer les opportunités d’investissement pour le groupe allemand dans le Royaume.

Au cours de cette rencontre, M. Akhannouch a mis en exergue les efforts déployés par le Maroc pour relancer le secteur du tourisme et du transport aérien dans le Royaume, impactés durant la période pandémique et ce, à travers des mesures urgentes qui ont permis au secteur touristique de retrouver son équilibre, le Maroc ayant pu accueillir au cours des mois de juin et juillet 2022, quelque 3,2 millions de touristes.

Le secteur du tourisme a aussi pu récupérer 100% des arrivées de touristes au Maroc par rapport à la même période en 2019, tendance également enregistrée par le secteur du transport aérien, qui a progressivement recouvert sa bonne santé.

De son côté, M. Ebel a réitéré “la confiance totale” du groupe TUI dans la destination Maroc, affirmant l’entière disposition du groupe à renforcer sa présence et ses investissements dans le Royaume.

Il convient de noter que le groupe TUI, leader mondial du divertissement, du tourisme et du voyage, qui possède des chaînes d’hôtels, d’agences de voyage et des compagnies aériennes, dispose d’une série d’investissements dans le secteur du tourisme au Maroc.