Mali: la 15ᵉ Biennale africaine de la Photographie en fin 2026

La 15ᵉ Biennale africaine de la photographie, principal rendez-vous international consacré à la photographie africaine contemporaine et à sa diaspora, aura lieu du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027 dans la capitale malienne, Bamako.

En tant que l’un des événements culturels les plus anciens et structurants du continent dans le domaine de l’image, les rencontres de Bamako visent à poursuivre la dynamique dans un environnement artistique mondial marqué par de profondes recompositions culturelles et médiatiques.

Cette édition dont l’annonce a été faite en conseil des ministres mercredi, devrait connaître la participation d’artistes, commissaires d’exposition, chercheurs, collectionneurs et professionnels du marché de l’art d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Depuis sa cre ation, la Biennale africaine de la Photographie s’est impose e comme la plateforme par excellence de promotion de la cre ation photographique contemporaine. Elle constitue un ve ritable tremplin pour la re ve lation des talents issus du continent africain et de sa diaspora, transformant Bamako, le temps de deux mois, en e picentre mondial de l’art visuel.

Au delà de l’esthétique, l’événement abordera les thématiques de l’écologie et territoires face aux défis climatiques, les migrations et mémoires pour reconnecter la diaspora, et les Technologies hybrides, explorant l’IA et les nouvelles écritures visuelles.

La précédente édition, organisée entre novembre 2024 et janvier 2025 sous le thème « Kuma » (la parole), avait réuni une trentaine d’artistes issus de différents pays africains.