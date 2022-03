Mali: 27 militaires tués et 7 disparus dans une attaque terroriste

Selon le communiqué, 33 soldats ont été blessés, dont 21 graves, dans”cette attaque complexe avec utilisation de véhicules piégés”, dans la matinée du vendredi aux environs de 05h30.

“Le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone ont permis de retrouver et de neutraliser 47 terroristes”, précise le communiqué, ajoutant que le bilan provisoire fait état de 27 soldats tués, 33 blessés, dont 21 graves, évacués à l’hôpital, 7 portés disparus et des dégâts matériels.

“En début d’après-midi, les Forces armées maliennes (FAMA) ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 23 terroristes”, souligne la même source.

“Le Gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées des vaillants soldats ayant perdu la vie dans le noble combat de la préservation de la paix et de la quiétude des paisibles citoyens de notre pays”, poursuit le communiqué, assurant que “toutes les mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble et tragique”.

“La dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuivra sans relâche”, note le communiqué.