Madrid opère un changement de position “radical” et “spectaculaire” sur le dossier du Sahara (Le Point)

Madrid “soutient pour la première fois publiquement la position de Rabat mettant fin à une brouille diplomatique majeure entre les deux pays”, ajoute le média français dans un article mis en ligne sous le titre “Sahara : Madrid soutient désormais l’initiative d’autonomie de Rabat”

“Pour un changement radical, c’est un changement radical l’Espagne ayant toujours prôné jusqu’ici la neutralité entre Rabat et le Polisario”, note la même source, qui rappelle la déclaration du chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares devant la presse à Barcelone affirmant que “l’Espagne considère que l’initiative d’autonomie présentée en 2007 par le Maroc est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend”.

“Il confirmait ainsi mot pour mot le message du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez dont avait fait état dans la journée le palais royal marocain dans un communiqué”, note Le Point, ajoutant que le gouvernement espagnol avait réagi plus tôt au communiqué du palais royal en annonçant l’ouverture d’une « nouvelle étape » dans les relations diplomatiques entre les deux pays.

Et d’ajouter que dans le cadre de la normalisation des relations entre les deux pays, une visite de Pedro Sanchez au Maroc, dont la date n’a pas été communiquée, est programmée tandis que José Manuel Albares se rendra, lui, à Rabat « avant la fin du mois », selon l’exécutif espagnol.

Le Point souligne également que le ministère marocain des Affaires étrangères a salué, dans un communiqué, « les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet du Sahara marocain ».