Macron: Pour la France, l’avenir du Sahara s’inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine

A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’accession au trône du Roi Mohammed VI, le président français Emmanuel Macron a écrit ausouverain pour l’assurer de son « attachement indéfectible à poursuivre, comme nous en sommes convenus au cours des derniers mois, l’approfondissement et la modernisation du partenariat d’exception qui lie nos deux pays, pour leur permettre de mieux relever ensemble les nouveaux défis auxquels ils font face, avec le continent africain et le reste de la communauté internationale ».

« La France, en particulier, continuera à ancrer la sincérité de son amitié pour le Maroc et l’efficacité de son partenariat avec lui dans une position claire et forte sur les questions les plus essentielles pour Votre Majesté et les Marocains. A ce titre, je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Aussi, je Vous affirme l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour Votre Royaume. La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international », a-t-il affirmé.

« Pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », ajoute-t-il.

« Au demeurant, la poursuite du développement économique et social de cette région est un impératif. Je salue tous les efforts faits par le Maroc à cet égard. La France l’accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales », souligne le président français.

« Il est temps d’avancer. J’encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique, qui est à portée de main. Aujourd’hui un consensus international de plus en plus large se dégage à cet égard », poursuit-il, avant de noter que « La France y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées. Dans ce contexte, elle soutient les efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel. Ceux-ci doivent constituer l’amorce d’un processus d’intégration régionale renouvelé, favorisant la coopération, la stabilité et la prospérité au Maghreb ».