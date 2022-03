L’Unesco condamne les meurtres de deux journalistes en Ukraine

La Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a condamné les meurtres d’Oleksandra Kuvshynova, 24 ans, productrice et journaliste ukrainienne et de Pierre Zakrzewski, journaliste et caméraman irlandais, tous deux survenus le 14 mars en dehors de Kiev, en Ukraine.

Alors qu’ils effectuaient un reportage pour Fox News, les deux journalistes ont été tués au cours d’un bombardement qui a également blessé un autre journaliste, toujours hospitalisé, indique un communiqué de l’organisation onusienne basée à Paris. “Je condamne les meurtres d’Oleksandra Kuvshynova et Pierre Zakrzewski. Les journalistes jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’informations pendant un conflit et ne devraient jamais être pris pour cible », a déclaré la Directrice générale, citée dans le communiqué. “J’appelle au respect des normes humanitaires internationales, afin de garantir la protection des journalistes et des professionnels des médias”, a-t-elle dit. P. Zakrzewski était un ancien photographe de guerre qui avait couvert de nombreux conflits, notamment en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Âgée de 24 ans, O. Kuvshynova était une journaliste locale travaillant pour Fox News depuis un mois. L’Unesco promeut la sécurité des journalistes au travers de campagnes de sensibilisation mondiale, d’un renforcement des capacités, ainsi que par un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité. L’an dernier, l’organisation a publié une note d’orientation sur la sécurité des correspondants étrangers afin d’attirer l’attention sur les risques et menaces spécifiques auxquels ils sont confrontés.