L’opération militaire américaine contre Maduro a mobilisé plus de 150 avions

« Cette opération, baptisée Absolute Resolve, discrète, précise et menée pendant les heures d’obscurité maximale du 2 janvier, est le point culminant de plusieurs mois de préparation et d’entraînement », a déclaré le général Caine lors d’une conférence de presse depuis la Floride, précisant qu’elle a mobilisé plus de 150 avions.

Le chef d’état-major a fait savoir que le président vénézuélien et sa femme se sont « rendus sans résistance » aux forces américaines.

« Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus sans résistance et ont été placés en détention par le ministère de la Justice, avec l’aide de notre incroyable armée américaine », a ajouté le haut gradé US.

Les forces armées américaines ont mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes importantes dans la capitale vénézuélienne, Caracas. Cette opération militaire représente l’intervention américaine la plus importante en Amérique latine depuis l’intervention US au Panama et la capture de son dirigeant, Manuel Noriega, en janvier 1990.

Le gouvernement américain avait offert une récompense de 50 millions de dollars pour toute information permettant l’arrestation et/ou la condamnation de Nicolas Maduro.

Le président Donald Trump a indiqué samedi matin que Maduro et sa femme avaient été embarqués à bord du navire de guerre américain « USS Iwo Jima » et sont « en route » vers New York, où ils ont été inculpés notamment de complicité de narcoterrorisme.

Le locataire de la Maison Blanche a également annoncé que les États-Unis vont administrer le Venezuela en attendant une transition « sûre et appropriée » après la capture et l’exfiltration du président vénézuélien.