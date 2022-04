Les USA financent des projets de transition vers les pompes à eau solaires au Sénégal

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé, à l’occasion du 9-ème Forum mondial de l’eau, tenu récemment à Dakar, le lancement d’une nouvelle initiative d’accompagnement des prestataires de services et fournisseurs d’équipements d’approvisionnement en eau, en vue de renforcer la sécurité de l’eau au Sénégal.

Grâce au programme (SURE (Vulgarisation à grande échelle des énergies renouvelable), l’USAID accordera aussi des subventions plafonnées à 58 millions de francs CFA (100 000 dollars) pour financer la conversion de systèmes de pompage d’eau manuels en systèmes photovoltaïques, indique un communiqué de l ‘Ambassade des Etats-Unis à Dakar parvenu mercredi à la MAP.

« Le gouvernement des États-Unis se réjouit de pouvoir contribuer à apporter des solutions axées sur le marché et alimentées par des énergies renouvelables, dans le but de faciliter l’accès durable à l’eau pour les populations du monde rural », a déclaré Peter Trenchard, Directeur de l’USAID/Sénégal, cité par le communiqué.

Selon le communiqué, l’USAID aidera les prestataires de services d’eau et fournisseurs d’équipements d’approvisionnement en eau à remplacer leurs pompes à eau alimentées au diesel par des pompes photovoltaïques, permettant ainsi de réduire les coûts d’exploitation, d’améliorer la qualité du service et, au bout du compte, d’aider les communautés rurales à avoir accès à l’eau d’une manière durable d’un point de vue financier et environnemental.

Les demandes de subvention sont reçues du 22 avril 2022, Journée de la Terre, au 1er juillet 2022, indique la même source, notant que l’USAID communiquera le nom des attributaires de subventions au mois d’octobre 2022.