Les Etats-Unis vont accélérer la distribution des vaccins contre la variole du singe

Le ministère américain de la Santé fournira 1,8 million de doses supplémentaires du vaccin Jynneos la semaine prochaine, permettant aux États et aux localités de commencer à commander plus de doses de vaccin plus tôt que prévu initialement.

Les régions qui ont déjà utilisé 90% de leur stock pourront commander des doses supplémentaires à partir de lundi, a souligné la Maison Blanche.

Les autorités sanitaires US prévoient aussi de sensibiliser davantage aux dangers du virus et à l’importance de se faire vacciner.

L’administration Biden prépare, par ailleurs, des doses de traitement antiviral pour aider ceux qui ont déjà été testés positifs au virus.

À partir de lundi, 50.000 traitements antiviraux pour les patients seront livrés, ont indiqué les responsables de la santé.