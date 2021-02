USA: le CDC recommande aux écoles de rouvrir “le plus tôt possible”

Dans ses nouvelles directives pour les écoles, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a affirmé que les élèves et les enseignants devraient être tenus de porter un masque en tout temps et de maintenir une distance d’au moins deux mètres autant que possible.

Le respect strict de ces mesures réduira le risque d’infection à la Covid-19 dans les écoles même si la transmission est élevée dans la communauté, a expliqué le CDC.

“Il est essentiel que les écoles rouvrent le plus tôt possible et en toute sécurité, et restent ouvertes, pour bénéficier des avantages de l’apprentissage en présentiel et des principaux services de soutien”, a déclaré le CDC dans ses nouvelles recommandations.

“Tous les membres de la communauté, les élèves, les familles, les enseignants et le personnel scolaire doivent prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres là où ils vivent, travaillent, apprennent et jouent”, a ajouté l’agence fédérale.

Pour le CDC, les écoles primaires et secondaires devraient êtres les dernières à fermer lorsque le gouvernement impose des restrictions, et les premières à rouvrir avant les services non-essentiels.

Après la propagation du nouveau coronavirus dans tout le pays au début de l’année dernière, les écoles ont été contraintes de fermer leurs portes et de passer à l’apprentissage en ligne.

Le CDC, l’agence nationale de santé publique, a publié ces directives alors que de nombreuses villes et Etats s’apprêtent à reprendre l’enseignement en présentiel, les cas de Covid-19 ayant diminué dans tout le pays et alors que la pression exercée par de nombreux parents s’est accrue.

Le président Joe Biden a promis d’accélérer la réouverture d’une majorité d’écoles primaires au cours des 100 premiers jours de son mandat, qualifiant le manque de temps scolaire d'”urgence nationale”.