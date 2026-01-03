Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été « capturé et exfiltré » du pays, selon Trump

Atlasinfo

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que le président vénézuélien Nicolas Maduro, et son épouse, ont été « capturés et exfiltrés » du pays sud-américain.

Dans un message posté sur son réseau Truth Social, Donald Trump a également précisé que les Etats-Unis avaient mené une « attaque à grande échelle » contre le pays sud-américain.

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols de missiles ou d’aéronefs avaient été entendus dans la capitale vénézuélienne, selon plusieurs médias.

Le général Vladimir Padrino Lopez, ministre de la Défense vénézuélien, a dénoncé ce qu’il qualifie d’« invasion » américaine au Venezuela, ajoutant que cela « représente l’outrage le plus flagrant jamais subi par le pays ». 

 

