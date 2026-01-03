CAN-2025/Sénégal-Soudan: les Lions de la Teranga visent à écarter les Faucons en 8ès de finale

Les sélections du Sénégal et du Soudan ouvrent, samedi à Tanger, les matches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, à l’occasion de leur première confrontation en phase finale de la CAN.

Les Lions de la Teranga abordent ce duel avec la ferme ambition de franchir l’obstacle des Faucons de Jediane, amoindris, afin de poursuivre avec assurance leur parcours dans les phases à élimination directe de la CAN 2025.

Vainqueur et invaincu du groupe D, le Sénégal part avec un avantage théorique face au Soudan, classé troisième de son groupe et qualifié pour le tour suivant, lors de cette rencontre qui se disputera au Grand Stade de Tanger, samedi à 17h00 (heure locale/GMT+1).

Si le capitaine sénégalais, Kalidou Koulibaly, sera absent pour cette rencontre en raison d’un carton rouge reçu lors du dernier match face au Bénin, le sélectionneur Pape Thiaw a assuré disposer d’une liste de 28 joueurs pleinement aptes à prendre part aux différentes rencontres du tournoi.

L’effectif sénégalais comprend des joueurs professionnels évoluant dans les plus grands championnats mondiaux, notamment en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Turquie. En revanche, la sélection soudanaise est majoritairement composée de joueurs issus du championnat local, à l’arrêt depuis avril 2023, en raison de la situation instable dans le pays, renforcée par quelques éléments évoluant en Libye, en Thaïlande, en Iran, au Soudan du Sud et en Australie, ce qui impacte la préparation et la fraîcheur physique des joueurs.

Lors de la phase de groupes, le Sénégal a dominé le groupe D avec 7 points, issus de deux victoires et un match nul, inscrivant 7 buts contre un seul encaissé. Le Soudan s’est qualifié pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième, après deux défaites et une victoire acquise sur un but contre son camp face à la Guinée équatoriale, concédant au total six buts.

Conscient des écarts techniques et du niveau des joueurs des deux camps, le sélectionneur du Soudan, l’ancien international ghanéen Kwesi Appiah, a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match: “je pense que la différence ne se situe pas dans les chiffres, mais dans ce que chaque équipe peut produire sur le terrain. C’est avec cet état d’esprit que nous affronterons le Sénégal”.

Il a ajouté que “contrairement à la phase de groupes, les matches à élimination directe reposent sur une seule chose: savoir comment gagner et éliminer l’adversaire”.

Rien qu’en 2025, les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises, avec trois victoires du Sénégal et un match nul. Historiquement, elles se sont rencontrées sept fois: quatre victoires sénégalaises et trois matches nuls, pour un total de huit buts inscrits par le Sénégal contre un seul pour le Soudan.

Si la balance penche en faveur du Sénégal, considéré comme l’un des principaux prétendants au titre, les Faucons de Jediane, malgré les difficultés, aspirent à écrire une page d’histoire en décrochant leur première victoire face aux Lions de la Teranga, avec pour motivation d’offrir au peuple soudanais, en ces circonstances difficiles, la joie d’une qualification pour les quarts de finale.