Le Maroc réaffirme que la dimension opérationnelle de l’action africaine commune doit être au centre du processus intergouvernemental de l’UA

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lundi lors d’une réunion par visioconférence du COREP, a souligné que la mise en œuvre des décisions des organes délibérants de l’Union africaine (UA) inhérentes, notamment à la mobilisation des ressources, demeure un défi majeur.

Pour faire face à ce défi, le diplomate marocain a relevé qu’une nouvelle approche, basée sur la rationalisation des décisions des organes délibérants de l’UA, est à préconiser, notamment en termes d’implications financières en mettant davantage l’accent sur les ressources internes.

M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine à cette session, a réitéré l’importance de doter la stratégie de mise en œuvre de mécanismes de suivi clairs et efficaces qui permettront un suivi en temps réel des décisions des organes délibérants et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions des organes délibérant de façon claire et mesurable.

La délégation marocaine a également réaffirmé que l’efficacité et l’efficience de l’action africaine commune au sein de l’UA devront être basées essentiellement sur les priorités en matière de bonne gouvernance administrative et financière au sein de la Commission de l’UA, appuyée par la présence de personnel qualifié et dévoué, ainsi que la crédibilité du processus intergouvernemental et la centralité de la dimension opérationnelle dans les processus de prise de décisions.

A l’issue de son intervention, la délégation marocaine a souligné la nécessité d’adopter une approche multidimensionnelle avec l’implication de tous les départements de la Commission de l’UA, et des départements nationaux concernés dans les travaux des comités techniques spécialisés de l’UA en vue d’orienter ces derniers vers l’accompagnement actif des différentes stratégies continentales qui relèvent de leurs domaines respectifs.

Elle a également mis l’accent sur l’importance de doter les différents départements et organes de l’Union en ressources financières et humaines adéquates pour assurer un accompagnement efficace au processus intergouvernemental et à la mise en œuvre des décisions des organes délibérants.