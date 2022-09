Le Maroc et les États-Unis co-signent une Déclaration commune sur la réponse aux urgences radiologiques et nucléaires

Cette déclaration, signée en marge des travaux de la 66ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui se tient à Vienne jusqu’au 30 septembre, s’inscrit dans le cadre du partenariat de longue date entre le Maroc et les États-Unis en matière de préparation et de réponse aux urgences radiologiques et nucléaires.

Paraphé par l’Ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, et la sous-Secrétaire d’État américaine pour la sécurité nucléaire du département de l’énergie, Jil Hruby, le texte porte sur la reconnaissance des États-Unis de la contribution substantielle du Maroc, en tant que Président du Groupe de travail ‘’Response and Mitigation’’ de l’Initiative Globale de lutte contre le terrorisme nucléaire et Coordonnateur du groupe ‘’GICNT Implementation and Assessment’’ de 2019-2021.

La Déclaration met également l’accent sur le partenariat de longue date en matière de coopération relative à la réponse aux urgences radiologiques (Exercice Convex 3) entre le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) et la Direction Générale de la Protection Civile.

Elle affirme la disposition des départements de l’énergie des États-Unis à renforcer davantage la coopération avec les départements marocains compétents pour relever les défis en relation avec la préparation et les réponses des urgences radiologiques.