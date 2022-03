Le Mali reçoit un lot de matériels militaires de la Russie

‘’Dans le cadre de la montée en puissance des Forces Armées Maliennes (FAMa), un premier lot de matériels militaires a été réceptionné, mercredi, par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara à l’aéroport international Président Modibo Keita Bamako-Sénou’’, précise le ministère dans un communiqué.

Ces nouveaux matériels joueront un rôle très essentiel dans le renforcement de capacités opérationnelles des Forces armées maliennes dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, ajoute la même source.

“Fruits d’un partenariat sincère et très ancien entre la Russie et le Mali, indique le communiqué, ces matériels sont composés, entre autres, d’hélicoptères de combat, de radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violant qui sévit dans le pays”.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a salué, à cette occasion, ’’l’engagement du peuple Malien qui a abandonné d’autres priorités pour doter les Forces armée maliennes’’.

Il a aussi exprimé sa gratitude envers les autorités de la transition d’avoir fait de la sécurité leur priorité. ’’Aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit’’, a dit le ministre.