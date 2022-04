Le Conseil d’administration de Twitter adopte un plan hostile au projet de rachat d’Elon Musk

Le plan a été adopté à l’unanimité “à la suite d’une proposition non sollicitée et non contraignante d’acquisition de Twitter”, a indiqué le conseil d’administration de la société dans un communiqué vendredi.

“Le Plan de droits réduira la probabilité qu’une entité, une personne ou un groupe prenne le contrôle de Twitter par le biais d’une accumulation sur le marché libre sans payer à tous les actionnaires une prime de contrôle appropriée ou sans laisser au conseil d’administration suffisamment de temps pour faire des jugements éclairés et prendre des mesures dans le meilleur intérêt des actionnaires”, a ajouté la société.

Twitter adopte ainsi une mesure dite de “pilule empoisonnée” qui rend difficile pour le fondateur de Tesla et de SpaceX d’augmenter sa participation au-delà de 15 %. Le milliardaire possède déjà une participation de plus de 9% qu’il a révélée au début du mois.

Après que la nouvelle de l’achat par M. Musk des actions de Twitter, ce dernier avait annoncé son intention de rejoindre le Conseil d’administration de l’entreprise, avant de se désister.

Quelques jours plus tard, le milliardaire qui compte 80 millions de followers sur la plateforme a annoncé son intention de racheter l’intégralité de Twitter pour 54,20 $ l’action, pour un montant total de 43 milliards de dollars.

M. Musk avait ouvertement critiqué par le passé la politique de Twitter en matière de gestion du contenu, estimant que le réseau social pratique une forme de censure.

Lors d’une interview récemment à la conférence TED de Vancouver, M. Musk a déclaré que sa motivation première était de préserver la position de Twitter en tant que plateforme de libre expression. “Twitter est devenu une sorte de place publique de facto”, a affirmé M. Musk.

“Mon sens intuitif fort est qu’il est extrêmement important d’avoir une plateforme publique qui bénéficie d’une confiance maximale et qui est largement inclusive”, a-t-il soutenu.