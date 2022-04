L’actrice marocaine Rachida El Harrak décédée à l’âge de 74 ans

L’une des pionnières du théâtre, de la télévision et de la radio, feue El Harrak a fait ses premiers pas sur les planches aux côtés des non moins réputés Mohammed Ahmed Al-Basri, Mohammed Hassan Al-Joundi, Al-Arabi Al-Dughmi, Hammadi Ammor, Habiba Al-Madkouri et Amina Rashid.

La défunte s’est, en outre, distinguée dans plusieurs films, tels “Des loup qui ne meurent jamais”, “Le droit à 4 épouses” et “Riad Lmaati”.

Rachida Harrak a également cofondé la troupe “Al Masrah Addahik” avec son époux l’écrivain Mohamed El Bassri.