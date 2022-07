Le brésilien Petrobras confirme la découverte de gaz naturel au large de la Colombie

L'”accumulation de gaz naturel” a été découverte dans le puits d’exploitation Uchuva-1, foré par la société brésilienne à 32 kilomètres de la côte et à 76 kilomètres de Santa Marta, la capitale du département de Magdalena, selon Petrobras.

Le gaz naturel a été trouvé dans une couche de 830 mètres et fait partie du bloc Tayrona, exploité par un consortium composé de Petrobras (44,44%) et de la société d’État colombienne Ecopetrol (55,56%).

“La découverte est le résultat des actions du consortium” pour mesurer les données collectées grâce à “de nouvelles solutions technologiques pour la géologie et la géophysique, ajoutées à l’expérience des opérations en eau profonde”, a déclaré la société d’État.

La participation au bloc Tayrona fait partie de la “gestion active” du portefeuille de la société et “l’ouverture de cette nouvelle frontière s’inscrit dans le plan stratégique de maximisation de notre valeur avec l’exploitation d’actifs en eaux profondes et ultra-profondes”, a expliqué la même source.

Et de poursuivre que la découverte “renforce les perspectives de développement d’une nouvelle frontière d’exploitation et de production en Colombie” et le consortium “poursuivra les activités dans le bloc Tayrona, dans le but d’évaluer les dimensions de la nouvelle réserve de gaz”.

La nouvelle a été publiée un jour après que Petrobras a annoncé qu’au premier semestre de cette année, elle avait obtenu un bénéfice net d’environ 19,164 milliards de dollars, le plus élevé de la période de son histoire, grâce à la forte hausse des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux.