Le Brésil inflige une amende de 17 millions de dollars à Vale pour une catastrophe minière

Le contrôleur général de l’Union a conclu que Vale “n’a pas présenté d’informations fiables à l’Agence nationale des mines” concernant le barrage de l’entreprise qui s’est effondré le 25 janvier 2019 dans la municipalité de Brumadinho, dans l’État de Minas Gerais.

L’instance a souligné qu’un rapport a été émis sur l’état de la structure de juin à septembre 2018 avec un résultat positif, alors qu’il aurait dû être défavorable.

“Cela a constitué un acte préjudiciable à l’administration publique en entravant l’inspection de l’autorité minière”, a déclaré Vale dans un communiqué, exprimant son désaccord avec cette décision et annoncé qu’il présentera un recours dans les dix prochains jours.

La société minière a souligné que la valeur de l’amende est le minimum établi par la loi et que le gouvernement a reconnu “l’absence d’actes de corruption” dans la tragédie, qui a donné lieu à diverses enquêtes ouvertes pour identifier les responsables.

Certaines poursuites pénales pointent Vale et la firme allemande TÜV Süd, alors engagées pour évaluer et certifier la sécurité du barrage de Brumadinho qui s’est effondré, générant un “tsunami” de déchets qui a couvert des milliers d’hectares et fait 266 morts et 4 disparus jusqu’à présent.

Selon les médias locaux, des documents obtenus par les autorités brésiliennes indiquent que les travailleurs de TÜV Süd étaient conscients du faible niveau de sécurité de la structure, mais apparemment, ils étaient sous la pression de Vale pour délivrer des certificats favorables.

Dans la partie civile du procès, Vale a convenu avec le parquet en février 2021 de verser environ 7,4 milliards de dollars pour la réparation des dommages causés.